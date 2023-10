Perfino gli Usa bacchettano Israele e invitano a “rispettare le leggi di guerra”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 13 ott – Le forze armate israeliane stanno mettendo sotto assedio la striscia di Gaza e preparano l’invasione via terra, ma anche nel cosiddetto mondo occidentale c’è chi mette in guardiasu un uso eccessivo della forza. L’appello Usa a: “Le democrazie come le nostre sono più forti e più sicure quando rispettiamo ledi” Il capo del Pentagono Lloyd Austin è volato oggi a Gerusalemme per incontrare il premier israeliano Benyamin Netanyahu e portare il sostegno del Stati Uniti. Austin ha commentato l’attacco sferrato da Hamas istituendo un paragone con l’Isis: “Come è noto, io sono colui il quale progettò per primo lacontro l’Isis. Io l’Isis lo conosco bene. Ma questo è peggio di quanto io abbia mai visto con l’Isis”. Insomma, l’appoggio degli Usa a ...