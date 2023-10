Perché TikTok è più pericoloso degli altri social media

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 13 ottobre 2023) «è un sistema di raccolta dati mascherato da». Così scrive su Reddit l’utente «bangorlol», un ingegnere di software che cerca di scovare le falle dell’applicazione in termini di privacy. Sembra l’ennesima informazione non verificata, eppure viene riportata da Cyber Security 360 come unoelementi di contesto intorno all’indagine del Copasir nei confronti di, ilnetwork cinese più scaricato al mondo. Ma di frasi così ce n’è centinaia sul web. Basta addentrarsi nei dettagli della questione per scoprire scenari spaventosi invocati da numerosi esperti del settore privacy. Sembrano esagerazioni, però trovano conferme nelle numerose indagini, multe e provvedimenti avviati nei confronti delcinese.è ...