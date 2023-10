Perché non devo difendermi Zaki | sempre peggio | conferma il serial-killer

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La toppa èdel buco: Patricknon riesce ad arginare la polemica. Difficile dimenticare gli attacchi al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. A maggior ragione se le sue "scuse" non sono affatto un dietrofront. In una lettera a Repubblica, l'attivista egiziano risponde all'intervento di Luigi Manconi sul quotidiano, nel quale il sociologo aveva commentato le frasi del giovane sugli attacchi in Israele. "Lei non è tra coloro che mi danno del terrorista soltantoho deciso di esprimere la mia opinione o la mia vicinanza ai palestinesi. E disapprovo chi mi considera un membro di Hamas", scrive per poi spiegare di non aver "mai appoggiato un qualsiasi movimento o partito di ispirazione religiosa, e mi riferisco alla mia storia personale, dentro o fuori l'Egitto". Ma non solo,ribadisce ...