Perché Marco Nasti è stato escluso dall’Italia Under 21? Assenza contro la Norvegia

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023)dai convocati dell’Italia21 per “motivi disciplinari”. A prendere la decisione èil CT Carmine Nunziata, a seguito di una lite avuta con un compagno di squadra (non sono stati comunicati ulteriori dettagli). L’attaccante del Bari (in prestito dal Milan) ha dunque dovuto lasciare il raduno ed è già tornato a disposizione del proprio club. Nella giornata di ieriaveva segnato il quarto gol della vittoria ottenuta dall’21l’Italia18 di Daniele Franceschini (allenamento congiunto in tre tempi da 30 minuti ciascuno e vinto dai più grandi per 5-0).salterà dunque la partita di martedì 17 ottobre ...