Per la Cassazione si deve rifare il processo ad Amanda Knox | condannata per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba

(Di venerdì 13 ottobre 2023) È stato accolto dallail ricorso dicontro la condanna a tre anni di reclusione pernell’ambito dell’inchiesta per l’omicidio di Meredith Kercher. I giudici hanno disposto un nuovoa Firenze. La condanna aperera stata definitivamente confermata dallacon la sentenza che l’aveva assolta, insieme a Raffaele Sollecito, per l’omicidio Kercher. La decisione però è stata impugnata dai deifensori dell’americana sulla base di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, che aveva riconosciuto la violazione del diritto di difesa di. Parla il legale di: «Istituito un quarto grado ...

Poi reiterata gli è stato dato appuntamentoil primo ottobre 2023 ma la questura di Forlì ne ha ... Si allunga la lista dei provvedimenti contro cui è previsto un ricorso income ...

Ricorso straordinario per cassazione: sì ma solo per provvedimenti ... Altalex

Inammissibile il ricorso per Cassazione se manca il deposito del ... NT+ Diritto

Nuovi guai in vista per Fabrizio Corona. Dopo le rivelazioni sulle scommesse nel mondo del calcio, l'ex re dei paparazzi potrebbe infatti rischiare la sorveglianza speciale. La parola passa ...Ora non sono più una condannata, combatterò per dimostrare la mia innocenza una volta per tutte". Amanda Knox commenta la notizia della revoca da parte della Suprema Corte della condanna a suo carico ...