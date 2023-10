“Pazzesca | entra al GF” Ecco la nuova concorrente vip | la 55enne ‘cancella’ tutte nella casa

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Questa notte, quando Alfonso Signorini si appropinquava a chiudere la decima scoppiettante diretta del suo rivoluzionato GF 2023 ha annunciato l’imminente arrivo di nuovi concorrenti. Niente nomi, però, c’è una data, ovvero lunedì prossimo. I primi due nuovi volti dell’edizione sono vip, promettono molto bene. Fino a pochissime ore fa non si avevano nomi, ma adesso grazie a Davide Maggio spuntano due nomi e il pubblico sembra esserne felice, stando ai primi commenti social che stanno spuntando. Ci contavano tutti invece il prossimo lunedì non entrerà Jane Alexander al GF 2023, sono altri i due futuri concorrenti. GF 2023, chi sono i due nuovi concorrenti famosi “Carissime e fedelissime amiche, il vostro entusiasmo per il Grande Fratello è contagioso. Sono contento che possiate trascorrere qualche ora spensierata grazie a ragazzi che giorno dopo giorno sono diventati ...