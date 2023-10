Passaggio all’ora solare | cambio d’orario imminente! Quando avverrà? Cosa dovremo fare?

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ogni anno in Italia la fine di ottobre è segnata da un rituale che molti conoscono: la regolazione di orologi e pendole per ilinvernale. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023, la tradizione sarà rispettata. Alle 3 del mattino, le lancette si sposteranno indietro di un’ora per indicare le