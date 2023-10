Paolini-Zheng in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Zhengzhou 2023

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Jasminese la vedrà contro Qinwennella semifinale del WTA 500 dizhou(cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. La tennista azzurra sta vivendo un ottimo periodo di forma ma sarà chiamata all’impresa contro la beniamina di casa, protagonista di un finale di stagione davvero superlativo. Considerando anche il trionfo ai Giochi Asiatici,ha vinto 12 delle ultime 14 partite giocate. Questa settimana, invece, ha sconfitto in due set Volodko, Sakkari e Kalinina, dando sempre l’impressione di essere in controllo. Ancheha vinto tre match degni di nota, soprattutto quello contro Garcia, perciò non partirà affatto spacciata. I favori sono però dalla parte della cinese, la quale ha avuto la meglio nell’unico precedente, pochi mesi ...

Per la 27enne di Castelnuovo di Garfagnana si tratta della settima semifinale in carriera. Adesso per lei la vincente tra Kalinina eJ.b. (Q) L. Siegemund 6 - 0 7 - 5 Jasminece l'ha fatta! Sono serviti cinque match point alla toscana per avere la meglio sulla tedesca Laura Siegemund, s confitta in due set 6 -...

WTA Zhengzhou 2023: Paolini e Zheng sovvertono i pronostici, avanti anche Tsurenko e Kalinina OA Sport

WTA Zhengzhou - Jasmine Paolini in semifinale! Siegemund battuta ... Eurosport IT

Jasmine Paolini entra per la settima volta in una semifinale WTA, ma questa è la più importante della sua carriera. Entra, infatti, nel penultimo atto di un 500m quello di Zhengzhou, per la prima volt ...Jasmine Paolini prima domina, poi trema ma alla fine conquista la semifinale del WTA 500 sul cemento cinese di Zhengzhou. La 27enne toscana, numero 31 del mondo, sua miglior classifica di sempre, ha ...