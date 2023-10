Paolini-Siegemund oggi in tv | orario WTA Zhengzhou 2023 | programma | canale | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L’azzurra Jasminetornerà in campo, venerdì 13 ottobre, nel torneo Bank of CommunicationsOpendi tennis, di categoria WTA 500: a, in Cina, nel secondo incontro dalle 09.00 sul Campo Centrale, che si giocherà comunque non prima delle ore 10.00, l’italiana affronterà la qualificata tedesca Laura. La sfida tra l’italiana e la tedesca si giocherà dopo quello di doppio tra le wild card cinesi Hanyu Guo / Xinyu Jiang e la coppia composta dalla nipponica Miyu Kato e l’indonesiana Aldila Sutjiadi: si tratta del terzo incrocio tra le due, con una vittoria per parte nei precedenti.vinse nel 2018 a Bucarest ai sedicesimi per 6-4 6-0, mentresi impose nel 2019 a Palermo ai sedicesimi per 6-1 ...