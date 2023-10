Paltrinieri | il nuoto e la riscoperta del mare

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il, per definizione, è nato in. “Le antiche saghe dei paesi germanici raccontano di società nelle quali ilera un esercizio comune, godimento di uomini e donne che si immergevano per diletto nei fiumi e nei fiordi, mentre gli eroi si tuffavano nelle cascate o scandagliavano i laghi più profondi all’inseguimento dei mostri”, scrive Charles Sprawson in quella meravigliosa ode all’acqua e all’azzurro, fin dal colore della copertina Adelphi, che è “L’ombra del Massaggiatore Nero”. Le quattro gare della prima edizione dei Giochi olimpici moderni, Atene 1896, si svolsero in, nei pressi del Pireo, e l’acqua era gelida e inospitale, con una temperatura di 13 gradi e le onde che arrivavano fino a quattro metri d’altezza. Negli ultimi anni stiamo assistendo, da parte del mondo del, a ...