Palermo | Monti Autorità portuale | ' vorrei terminare il mio mandato | sbagliato lasciare ora'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023), 13 ott. (Adnkronos) - "Ho unche si conclude nel giugno del 2025 eterminarlo". A dirlo è il Presidente dell'della Sicilia occidentale Pasqualino, rispondendo ai giornalisti durante la conferenza stampa per la presentazione del nuovo molo trapezoidale. "Seppure io sia ad di una grande azienda come Enav - dice ancora -ricordare che io svolgo il ruolo di Presidente dell'gratuitamente, perché per me è un progetto a cui si vuole bene quasi come a un figlio. Abbiamo messo tanto impegno e dedizione, abbandonarlo ora mi sembrerebbe".