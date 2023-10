Palermo | Di Francesco | 'De Zerbi allenatore geniale | mi aveva voluto lui Tornassi indietro piangerei meno'

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Federico Di- attaccante ex Sassuolo e Lecce attualmente al- ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport, facendo...

... presidente dell'Automobile Trapani nonché Commissario Straordinario dell'ACIche organizza ...d'alta classifica che vedono un sostanziale testa a testa tra i due forti campobellesie ...

Scomparso tifoso del Palermo: Francesco Nabla doveva prendere il treno da Venezia Giornale di Sicilia

Sospiro di sollievo, ritrovato il tifoso del Palermo che era scomparso PalermoToday

Per tre giorni Palermo si trasformerà nel cuore pulsante del Piano Nazionale ... Presidente Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Francesco Giambrone, Presidente AGIS, Mario Lorini ...Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero della Cultura, nell’ambito delle azioni del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promuovono la “Giornata Nazionale del Cinema per l ...