Pagamento Stipendio Docenti Ottobre 2023

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Questo mese l’attesa per l’erogazione degli stipendi che concernono la Pubblica Amministrazione è sempre più crescente, soprattutto per quanto riguarda il comparto scolastico, dal momento che alcuni insegnanti aspettano ancora l’accredito degli arretrati. Non solo, potresti anche trovare un significativo aumento nella tua busta paga e le cause possono essere diverse: da una parte il rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate sui redditi dichiarati e dall’altra l’emolumento accessorio introdotto con la Legge di Bilancio. In questo articolo scopriamo le date effettive del e le novità previste sul cedolino. Gli aumenti in busta pagaCominciamo dalla questione più scottante, ovvero gli aumenti previsti in busta paga, che nel mese disono principalmente due, come già ...