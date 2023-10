Ottobre in Oman

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Più lo giri più hai voglia di esplorarlo, il mondo è troppo grande per non essere scoperto poco alla volta. Non rimandate quel benvenuto che racconta più di mille parole, una stretta di mano, l’eleganza di un inchino, uno, due o tre baci, una collana di fiori di ibisco da indossare. Ascoltate quel richiamo e partite. Dove? Ovunque, purchè ci siano delle emozioni da vivere e condividere. Se siete quel genere di viaggiatori che colgono al volo un’avventura, con Presstour by Turisanda ne sentirete delle belle: una destinazione al mese, leggera nel prezzo e perfetta per il periodo dell’anno, smart quanto basta per non pensarci troppo e andare. Una libertà fatta di esperienze flessibili nell’organizzazione, dal volo al soggiorno, comprese le esperienze speciali, con quel taglio sartoriale che è la firma di Turisanda. Seguite la via dell’incenso e fatevi portare in, la ...