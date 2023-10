Otto studenti su 10 non hanno mai sentito parlare di One Health

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Per 90% è dovere della scuola interessarsi alla strategia di interconnessione salute-uomo-ambiente La Onenon è conosciuta ma dovrebbe essere diffusa nelle scuole. Il 78% deglinon ha maidella strategia globale basata sull’interconnessione tra la salute di uomini, animali e piante. E’ un dato leggermente migliore rispetto all’83% del campione più adulto (18-65 anni). Anche se l’88% dei ragazzi non conosce progetti in quest’ottica, 9 su 10 ritengono che la propria scuola dovrebbe interessarsi a questa strategia globale. Sono alcuni dei risultati dell’indagine nazionale ‘Scuola e One’, diffusa oggi a Roma, all’evento di presentazione del percorso ‘One-Scuole in azione’ nel corso della terza edizione del ReWriters fest. Realizzata su un ...