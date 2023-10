Ostia | scontro fra auto | passeggeri estratti vivi dalle lamiere

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 ottobre 2023)– Alle ore 08:20 circa, la squadra 13/A dei Vigili del fuoco del distaccamento di, è intervenuta in via del Fosso di dragoncello incrocio via dei Pescatori per un incidente stradale tra due. Arrivati sul posto, il pronto intervento dei Vigili del fuoco, con l’aiuto di cesoie e divaricatore, ha consentito l’estrazione di persone incastrate all’interno dei veicoli le quali sono state affidate al personale sanitario. Le effettive dinamiche dell’accaduto sono in fase di accertamento. Sul posto la Polizia municipale per ripristinare la viabilità. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per ...