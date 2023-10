Ostia | modifiche alla viabilità per il Triathlon | tutte le strade chiuse

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 ottobre 2023)- Domenica 15 ottobre arriva ilolimpico con le categorie master e silver, un evento sportivo che permetterà ai molti partecipanti attesi di riscoprire la gioia dello sport. Meno gioiosa, invece, rischia di essere la reazione dei cittadini e di tutti coloro che dovranno percorrere leinteressate dmanifestazione. Vediamo quali sono le vie interessate dchiusura e quali linee saranno deviate, così da non farci cogliere impreparati. Le chiusure stradali La manifestazione si svolgerà nei seguenti tratti, interdetti quindicircolazione, dalle 8 alle 14. Si partirà dal piazzale C. Colombo per proseguire sulle due corsie centrali, nel tratto compreso tra Piazzale C. Colombo e l’incrocio semaforico con Via del Lido di Castel Porziano. Chiusi anche il ...