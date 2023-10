Oroscopo Paolo Fox weekend 14-15 ottobre 2023 | amore | emozioni | lavoro | salute

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 13 ottobre 2023)Fox è pronto ad anticipare come sarà questo fine settimana del 14 e 15con il suo. Sabato ci sarà il Novilunio in Bilancia, mentre domenica l'astro argentato transiterà nella casa dello Scorpione. Si prospetta unadatto per ricaricare le pile, anche se certi segni avranno i loro grattacapi da sistemare., scopriamo cosa ha da direFox attraverso le sue immancabili previsioni astrologiche del14-15/10.Fox 14-15 settembre: Ariete, Toro, Gemelli Ariete -: trascorrete queste 48 ore in piena tranquillità. Domenica riprenderete ...