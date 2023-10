Oroscopo Paolo Fox sabato 14 Ottobre 2023 | Bilancia positivo

Leggi su zon

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L’diFox per oggi,14Ariete Una giornata particolare: sei fiacco fino a mezzogiorno, poi ci saranno comunque contatti validi. Serata piacevole. Toro Ci vuole un po’ di prudenza nel trattare questioni di carattere affettivo. Non tutti gli incontri sono così promettenti. Gemelli Un senso di stanchezza passerà solo questa sera. Cerca di resistere alla voglia di arrabbiarti. Novità in amore. Cancro Successi sul lavoro e in amore. La Luna dissonante invita a non ripescare problemi legati al passato: vai oltre. Leone Grande rinascita interiore. Potrai ricevere una bella notizia, un invito o addirittura un tenero “sì” da parte di chi ami. Vergine Dovrai stare un po’ attento, perché per quanto riguarda il rapporto con gli altri il rischio di discutere è ...