Ora il conflitto in Palestina scalda anche il petrolio Quotazioni in rialzo del 3% verso gli 89 dollari Gas ancora su

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) I timori per un allargamento delinaumentano e ledeliniziano a riflettere queste preoccupazioni. Il brent, greggio di riferimento per il mercato europeo, sale a Londra del 3% e si avvicina agli 89al barile. Sinora la reazione delagli accadimenti in Medio Oriente era stata piuttosto contenuta. Tra il 9 e l’11 ottobre il prezzo del barile è sceso da 88 a 85e solo due settimane fa il greggio si scambiava ad oltre 96. Ora l'”umore” sembra cambiare. Israele non è un produttore significativo dima, come noto, lo sono molti dei paesi circostanti. Prosegue nel frattempo la corsa del gas che avanza di un altro 3% e si avvicina ai 55 euro al megawatt/ora sul ...