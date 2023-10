“Ora ce lo devi dire” GF | Cesara Buonamici mette spalle al muro Giselda | “Non è possibile”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Se c’era chi pensava chenon avrebbe brillato nel ruolo di opinionista del GF 2023 allora si sbagliava di grosso, sì perché contrariamente alle voci dei critici che le rimproverano dal primo giorno di non avere il piglio (e la cattiveria televisiva) di Sonia Bruganelli, la giornalista ha dimostrato di non farsi passare la mosca per il naso. Ieri sera, nel corso della puntata di giovedì 12 ottobre, c’è stata una nuova prova. A farne le spese è stata. >“No bello, non funziona così”. GF, Signorini umilia Varrese: coinvolta Beatrice Luzzi. “Perché lei sul mio letto…”che nel corso di queste settimane ha subito una pesante involuzione, passando da preferita del pubblico a personaggio ‘degno di indagine’, per così, finito sotto i riflettori per alcune aspetti in ...