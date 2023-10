Operazione anti-pezzotto in Puglia | la centrale con 5 computer per vedere il calcio gratis smantellata dalla Gdf

Leggi su open.online

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un uomo è stato denunciatoGuardia di Finanza di Barletta per violazione del diritto d’autore. Rischia una condanna fino a 3 anni di carcere. Secondo l’accusa forniva illecitamente a migliaia di utenti non abbonati la visione dei canali Sky, violando le norme a contrasto della pirateria. Aveva realizzato a Canosa di, nel nord Barese, unada cui, usando cinquead alte prestazioni, 33 decoder e 12 encoder abbinati a un componente elettronico digitale per la codificazione del segnale criptato, trasmetteva i contenuti dei canali Sky. I militari stanno analizzando i materiali sequestrati per individuare gli utenti e valutare eventuali procedimenti a loro carico. L’è nata dai controlli che i finanzieri hanno condotto ...