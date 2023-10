Operaio investito e ucciso in un cantiere sull’A12 | aveva 76 anni Cisl | “Doveva essere in pensione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Stava lavorando in unnotturno, tra Deiva Marina e Sestri Levante, quando è statoda un mezzo, morendo poco dopo l’impatto. L’incidente è avvenuto la sera del 12 ottobre, dopo le 21, al chilometro 57 dell’autostrada Genova-Sestri in località Campo (Moneglia). La vittima è Luigi Bernardini, undi 76con mansioni da sorvegliante di, in servizio per una ditta appaltatrice della società concessionaria Salt. La polizia stradale di Brugnato, cui è affidata l’indagine, ha già identificato l’autista del mezzo: l’re è stato portato sotto shock all’ospedale di Lavagna, dove verrà interrogato dagli agenti. Per chiarire la dinamica dell’incidente ed eseguire tutti i rilievi del caso, la società che gestisce l’autostrada ha ...