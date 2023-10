(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il segretario generale delle Nazioni Unite è in "costante" con le autorità israeliane "per chiedere loro diuna", ha dichiarato il suo portavoce Stéphane ...

Il segretario generale delle Nazioni Unite è in "costante contatto" con le autorità israeliane "per chiedere loro di evitare una catastrofe umanitaria", ha dichiarato il suo portavoce Stéphane ...

Onu, Guterres in contatto con Israele per evitare "catastrofe umanitaria" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 13 ott. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite è in "costante contatto" con le autorità israeliane "per chiedere loro di evitare una catastrofe umanitaria", ha dichiarato il suo ...Da Pechino l'Alto rappresentante Ue Borrell rilancia l'appello delle Nazioni Unite: è "sicuramente irrealistico pensare che un milione di persone possano spostarsi in 24 ore". Ma dalla Commissione eur ...