Omicidio Meredith | accolto ricorso Amanda Knox | nuovo processo per calunnia

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) – La Cassazione hailpresentato dalla difesa dicontro la condanna a tre anni pernei confronti di Patrick Lumumba. I supremi giudici della Quinta sezione penale hanno annullato con rinvio la sentenza disponendo undavanti alla Corte di Assise d’Appello di Firenze per, già assolta in via definitiva insieme a Raffaele Sollecito per l’diKercher. L’impugnazione è avvenuta sulla base di una pronuncia della Corte europea per i diritti dell’uomo. “Siamo davanti a un quarto grado di giudizio. La decisione della Cedu ha avuto come riverbero l’annullamento della sentenza con la riapertura del– commenta ...