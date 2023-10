Olanda-Francia | Qualificazione Euro2024 | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Questa sera alle 20.45 all’Amsterdam Arena l’ospita lanella gara valida per la settima giornata delle qualificazioni agli Europei di calcio che si terranno nel 2024. I Bleus comandano la classifica con 15 punti, mentre gli Oranje inseguono con 9, ma hanno giocato una partita in meno. Per questo motivo in caso di successo oggi potrebbero riaprire i giochi per la testa del girone. Se invece fosse laa vincere, la questione verrebbe chiusa. Ecco dunque quali sono le ultime novità sullee dove vedere intelevisiva: le ultime Crediti foto: OnsOranje FacebookUna partita ...