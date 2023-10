Olanda-Francia | gol bellissimo di Mbappè | tiro a giro fantastico VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) E’ un golquello di Kylian Mbappé in, il secondo di serata per il fuoriclasse del Psg. 0-2 in casa degli orange firmato dal fenomeno transalpino che riceve palla fuori area, prende la mira e fa partire undavvero perfetto che si insacca all’angolino, scavalcando il portiere con una parabola davvero magnifica. Ed è 0-2, in alto ecco il. SportFace.