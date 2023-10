“Oddio | guardate” Avvistamento choc in treno | marito e moglie riescono a filmare | “È Bigfoot”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La scopertadiin, la notizia fa il giro del web in poche ore. La coppia era intenta a festeggiare il decimo anniversario di matrimonio quando è avvenuto lo strano: sotto i loro occhi si è palesata una creatura leggendaria. Avete capito molto bene: i due avrebbero documentato l’incontro con tanto di video e di foto poi condivise sui profili Facebook. Incontrano la creatura leggendaria durante i festeggiamenti dell’anniversario. Non credevano ai loro eppure tutto non poteva che ricondurre proprio alla leggendaria immagine di. Non è la prima volta che qualcuno pensa di aver avvistato proprio lui ed è anche questo il caso della coppia in viaggio per festeggiare il decimo anniversario di matrimonio. Leggi anche: “C’è una bara nel cassonetto”. Scoperta ...