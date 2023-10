Nuovo impegno per il C N Posillipo contro la Roma Vis Nova Pallanuoto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la sconfitta nel turno infrasettimanalel’Astra Nuoto, la squadra rossoverde cerca il riscatto in un’altra durissima sfidala formazione capitolina, neopromossa ma con grandi ambizioni. LaVisè reduce dal primo successo in Serie A1, ottenuto di misura in trasferta a Camogli. Nelle prime due giornate sono arrivate due sconfitte, con il Telimar Palermo e con Trieste. Il centroboa Julien Lanfranco, in forza alla Vis, è l’unico ex della gara. Lanfranco, prodotto del florido vivaio rossoverde, ha giocato con ilfino all’ultima stagione agonistica. Dichiarazione Cuccovillo – “Dobbiamo assolutamente invertire la rotta dopo la brutta prova dell’ultima giornata. Non ...