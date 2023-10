Nuoto | Coppa del Mondo | finali per Ceccon nei 200 dorso per Martinenghi nei 100 rana

(Di venerdì 13 ottobre 2023) E’ buona Italia nelladeldiin quel di Atene, in Grecia. Nella giornata delle semi, gli azzurrihanno centrato l’obiettivo dellenelle rispettive categorie. Domani ci sarà l’ultimo atto per capire se il popolo azzurro possa esultare per qualche medaglia che potrebbe arrivare. Ad Atene, presso il complesso Oaka, in gara, come a Berlino, Thomas(Fiamme Oro/Leosport) e Nicolò(CC Aniene). Con loro i tecnici Marco Pedoja e Alberto Burlina e la fisioterapista Paola Moreschi. Nelle batterie della prima giornata, 23enne di Schio, allenato da Alberto Burlina al Centro Federale “Alberto Castagnetti” di Verona, ha ottenuto il secondo tempo nei 200 ...

Dalle partite di calcio per le qualificazioni a Euro 2024 al torneo di tennis Atp 250 di Tel Aviv, passando per le gare di basket alladel mondo diin acque libere. La Uefa ha, infatti, ...

Coppa del Mondo. In finale Ceccon 200 dorso e Martinenghi 100 rana FIN - Federazione Italiana Nuoto

LIVE Nuoto, Coppa del Mondo Atene 2023 in DIRETTA: Ceccon iscritto a sei gare! C'è anche Martinenghi OA Sport

Inizia la seconda tappa di Coppa del mondo in vasca lunga. Si nuota ad Atene, presso il complesso Oaka, fino a domenica 15 ottobre. In gara, come a Berlino, Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) e ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in programma ad Atene in Grecia. Due ...