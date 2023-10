Nuoto | Coppa del Mondo Atene 2023 | Ceccon secondo nei 200 dorso | nuovo primato personale

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Thomastrova altre risposte convincenti ad, sede della seconda tappa dideldi. Il 22enne di Schio si piazza alposto nei 200con ildi 1’56?49 (57?08 al passaggio dei 100 metri) e sale sul podio nella quarta gara di fila del circuito mondiale. Si tratta della seconda prestazione italiana all time dietro al primatista Matteo Restivo (1’56?29). Superato in classifica anche Luca Mencarini (1’56?58) che gli era davanti la settimana scorsa. In gara, meglio diha fatto solo il sudafricano Pieter Coetze (1’56?32), mentre è terzo Roman Mityukov (1’57”16). L’altro azzurro in gara ad, Nicolò Martinenghi ha chiuso ...