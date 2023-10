Nunzia Di Girolamo e “Avanti popolo” | ma per andare dove?

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Vorremmo sapere chi ha avallato l’idea, anzi l’ideona, di far esordire il nuovo programma di Raitre, “” affidato aDi, con una intervista al di lei marito Francesco Boccia . Non ci atteniamo, ovviamente, agli ascolti che hanno certificato l’insuccesso della trasmissione, seguita da poco più di 550mila telespettatori, ma proprio a ciò che abbiamo visto. Una precisazione...

Carmelo Caruso per il Foglio - Estratti FRANCESCO BOCCIADEAVANTI POPOLO Una rete, Rai 3, ridotta a lavastoviglie di casa Boccia - Dee il Pd usato come partito strofinaccio: né la Rai, né il Pd meritavano questa punizione. ...

Uno spazio alla tragica guerra scoppiata tra Israele e Hamas, con collegamenti in diretta e ospiti in studio, nella prima puntata di "Avanti popolo", il nuovo people-show condotto da Nunzia De Girolamo. Un inizio difficile per "Avanti popolo", il nuovo programma di Nunzia De Girolamo, che nella prima puntata è stato seguito da 574 mila spettatori ottenendo il 3,6% di share.