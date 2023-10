Novità beauty per addicted e Tik Toker | il lipstick reagente alla liquirizia

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Per labbra da baciare e Tik Tok viralissimi, ecco il nuovofa non perdere must have dell’autunno 2023 Arriva ladell’autunno che regala un magico tocco di glamour per labbra belle… da paura! Il nuovo Stickdella linea BACI BACI è un lip balm che reagisce naturalmente con il PH della pelle: contiene un pigmento speciale che al momento dell’applicazione colora le labbra sviluppando naturalmente una tonalità personalizzata. La sua formula, deliziosamente profumata di, è arricchita con burro di Cacao e ingredienti emollienti e protettivi per un’applicazione davvero confortevole e dall’’effetto “magico”: le labbra appaiono colorate in modo unico e il colore resta pieno e perfetto a lungo. Lo Stick PH...