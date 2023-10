Non solo Garcia | anche Meluso in bilico Tuttosport | “ADL ha già trovato il sostituto”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 13 ottobre 2023) In casa Napoli c’è incertezza nonriguardo la posizione di, manei confronti del ds Mauro. Nel mondo del calcio partenopeo, l’incertezza aleggia nonattorno a Rudi, masul futuro di Mauro. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di, sembra che il Direttore Sportivo del Napoli sia in, con voci sempre più insistenti riguardo alla sua possibile partenza a pochi mesi dal suo arrivo in Campania. Secondo il noto quotidiano sportivo, “il direttore sportivo del Napoli, Mauro, è in”, con il club che sta già considerando potenziali sostituti per l’ex dirigente dello Spezia, giunto a ...