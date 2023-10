Non solo centrocampo | la Juve pensa anche a un esterno | tutto sulle idee Sancho e Bernardeschi | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 13 ottobre 2023) 2023-10-13 23:30:00 Arrivano conferme: Priorità al. Il mercato di gennaio dovrebbe vedere unaimpegnata attivamente per andare a colmare quei buchi inattesi in organico, aspettando di capire come si evolveranno i casi legati a Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Quindi, valutando quelle che per il momento si inseriscono nella categorie delle “opportunità” di mercato già annunciate da Cristiano Giuntoli, ci si può aspettare uno o due colpi in entrata per i bianconeri. E il fattore Weston McKennie può agevolare e non di poco il lavoro della dirigenza, perché nel caso in cui le opportunità prendessero corpo per esempio sulla fascia, ecco che l’americano potrebbe tornare con continuità nelle rotazioni della mediana. A tale proposito si valutano con estrema attenzionequelle candidature arrivate alla Continassa ...