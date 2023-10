Non si ferma all’ALT e lancia via la tracolla contenente droga durante la fuga | arrestato 19enne

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Mondragone.via lala, i carabinieri la recuperano e scoprono che all’interno vi era della. È quanto accaduto ieri a Mondragone. Un, in sella al suo Honda SH, non si ètoimposto dai carabinieri. Ne è scaturito un lungo inseguimentoil quale il giovane ha tentato di disfarsi dellandola dalla moto in corsa. Recuperata, all’interno i carabinieri hanno trovato un contenitore cilindrico in plastica30 dosi tra “cocaina e crack” per un peso complessivo di 15 grammi, un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 20, due telefoni cellulari, una PostePay Revolution e 114,60 euro in contanti. Il ...