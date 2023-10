Non serve la risposta militare Il delirio della relatrice Onu | Sechi basito | la smentisce così

... ma cheper essere smerciata dai media della disinformazione, paladini della verità a seconda ... al di là di vuote e inutili dichiarazioni di facciata, in precedenzahanno mai condannato in ...

Secondo il CNEL il salario minimo non serve Il Post

Edith Bruck: “Uccidono anche i piccoli come facevano i nazisti ma la vendetta non serve” la Repubblica

La linea non è cambiata e, ieri, il tribunale di Catania ha rimesso in libertà cinque richiedenti asilo tunisini, dichiarando illegittimo il loro trattenimento nel Cpr di Pozzallo. I provvedimenti, ch ...L'incontro con le parti sociali serve a confermare quanto già si sapeva: il taglio di cuneo e Irpef solo per il 2024. Le risorse per il Ponte di ...