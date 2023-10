“Non ho mai ‘giocato’ con la malattia” | Wanda Nara sugli insulti degli hater

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 13 ottobre 2023) A pochi giorni dall’inizio di Ballando con le stelle,è tornata a parlare della suaal settimanale Oggi: alle pagine del giornale, la showgirl ha rilasciato una lunga intervista, nella quale ha parlato della sua partecipazione al programma e ha risposto anche a qualche critica. Molti utenti, infatti, le avevano recriminato di voler prendere parte al talent show nonostante le sue condizioni di salute, giudicate per questo non così gravi come si era fatto credere. “C’è il dottor Pavlovsky che vigila su di me da Buenos Aires e mi dice quel che posso e non posso fare. Gli sforzi, la tensione, la gara, gli allenamenti, li posso sopportare. Sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli – ha spiegato–. Vedono che ho grinta, che non sto chiusa in casa, che posso saltare, fare le ...