No! Questo non è un bambino palestinese che piange dopo un bombardamento israeliano a Gaza

Leggi su open.online

(Di venerdì 13 ottobre 2023) A seguito dell’assalto dei terroristi di Hamas contro Israele, la striscia diè stata oggetto di bombardamenti da parte di Tel Aviv. Non sono mancate vittime civili, tra questi anche bambini. Sui social circolano diverse foto e video che vorrebbero testimoniare quanto accade da ambo le parti, ma in alcuni casi si trattano di immagini vecchie e decontestualizzate, provenienti in alcuni casi da altre parti del mondo. È il caso di una clip di un presuntocheper la scomparsa di sua sorella. Per chi ha fretta Il video viene pubblicato sostenendo che si tratti di un episodio avvenuto a. La clip proviene da un servizio del 2014 riguardante la Siria. Analisi Ecco un esempio di condivisione: FATE IN FRETTA A VEDERLO PERCHè STO SCHIFO DI PIATTAFORMA ...