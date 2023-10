Nir Forti | i genitori dell' italo-israeliano disperso | Gli hanno sparato al torace

(Di venerdì 13 ottobre 2023) È da giorni che ormai non sipiù notizie di Nir, il giovane cittadinoche il 7 ottobre scorso si trovava al rave nel deserto durante l’attacco dei miliziani di Hamas. "Il giovane era al festival con un’amica e sarebbe rimasto ferito", aveva scritto su X il ministro...

il ragazzo italo - israeliano disperso dopo l'attacco dello scorso 7 ottobre di Hamas al rave di Reim , sul confine tra Israele e la Striscia di Gaza, è stato colpito al torace prima di non ...

Roma, 13 ott. (LaPresse) - E' stato colpito al torace Nir Forti, il terzo italo-israeliano che risulta disperso in Medio Oriente. Lo hanno raccontato al Tg3 i ...Era al rave al confine di Gaza quando gli uomini di Hamas sono arrivati e hanno fatto un massacro, portando via ostaggi. Da allora dell’italo-israeliano Nir Forti, 30 anni, non si hanno più avuto noti ...