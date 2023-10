Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali lasciano il campo italiano tra le indagini

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Il centrocampista del Newcastlee l’attaccante in prestito dell’Aston Villa Nicolostanno tornando ai loro club dal ritirodopo che è emerso che erano indagati dalla Procura di Torino. La Federcalcio italiana ha affermato che la decisione è stata presa perché i giocatori “non sono nelle condizioni necessarie” per essere impegnati nelle prossime qualificazioni a Euro 2024 contro Malta e Inghilterra, oltre che “per la loro tutela”. Il comunicato della Figc non precisa la natura dellea cui vanno incontro, in prestito al Villa dal Galatasaray. Rapporti in Italia affermano che si tratta di un’indagine sulle scommesse illegali. Mercoledì è stato riferito che il ...