Nella striscia di Gaza dove non ci si sveglia perché non si dorme | «Potrebbe essere il mio ultimo giorno»

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Mancano cibo, acqua, farmaci. «Siamo come le batterie dei nostri cellulari, vediamo la percentuale scendere»

... accusa gli israeliani di 'genocidio'. Se possibile ancora più dura la reazione di Mahmoud Abbas. Il capo dell'Autorità nazionale palestinese, incontrando il segretario di Stato Usa, ...

Onu: Israele ha ordinato l'evacuazione di oltre un milione di persone dal nord di Gaza - L'Unifil denuncia lo scontro a fuoco tra Libano e Israele e chiede una tregua - L'Unifil denuncia lo scontro a fuoco tra Libano e Israele e chiede una tregua RaiNews

«Cosa temo La calamità umanitaria per l’esodo palestinese appena Israele, dopo l’invasione e i massacri subìti da Hamas, entrerà definitivamente nella Striscia con i carri armati fino a Gaza. Tutti, ...I soldati d'Israele stanno sferrando, in queste ore della notte fra venerdì 13 e sabato 14 ottobre 2023, l'attacco di terra a Gaza. Intanto Hamas ha pubblicato un video - la cui autenticità non è veri ...