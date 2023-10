Nel Pd vige la regola del silenzio | grandi manovre per un posto in lista

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Elly Schlein impone "ladel" ai big del Pd. E loro accettano: la necessità delle correnti di inserire i propri esponenti nelle liste per le elezioni europee "consiglia prudenza nel dibattito interno", si legge in un retroscena dell'Agi. Insomma, sul conflitto in Israele parla solo la segretaria o, in second'ordine, il responsabile Esteri Pd, Peppe Provenzano. Una strategia dettata dall'estrema delicatezza della materia e anche dal precedente dossier Ucraina, viene spiegato. Elly Schlein si è insediata al Nazareno quando il Partito Democratico aveva già stabilito una linea e ad ogni scostamento da quella linea sono seguiti scontri interni, polemiche e accuse ai vertici dem. Si ricordi, ad esempio, il voto al piano europeo Asap per finanziare la produzione di munizioni da inviare a Kiev. Forte di quella lezione, Schlein si è data e ha ...