“Ne valeva la pena? Eh?” Cruciani sbotta su Saviano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nell’ultima puntata de La Zanzara, il conduttore Giuseppeha puntato il dito contro l’ipocrisia di chi si è allontanato da Patrick Zacchi dopo le sue dichiarazioni contro Israele. “Adesso c’è una fuga, una fuga da Patrick Zaki. Una fuga di tutti da Patrick Zaki, lo studente egiziano naturalizzato italiano che ha detto che i veri assassini, i serial killer sono in Israele. Nessuno lo vuole più, nemmeno il Salone del Libro di Torino. Che ipocrisia!”, ha esordito. “Ha smesso di essere l’angelo, l’icona, l’uomo da portare nelle trasmissioni per i diritti umani, come simbolo delle violazioni dei diritti umani. Non è più presentabile perché dice una cosa controversa, se non del tutto folle a mio parere, come quella su Netanyahu. Adesso non lo invita più nessuno.” Il conduttore di Radio24 ha poi criticato coloro che manifestano a favore ...