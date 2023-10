Nazionale | altro forfait | Federico Chiesa lascia il ritiro e torna alla Juventus

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un’altra defezione per Luciano Spalletti, anzi due almeno per il match di domani, a Bari, contro Malta. Il ct azzurro, infatti, non avrà a disposizione. L’attaccante della“farà rientro al club di appartenenza non essendo in grado di recuperare per la partita di martedì a Wembley”. Mattia Zaccagni, invece, non partirà per la Puglia e resterà al Centro Tecnico Federale, dove proseguirà ad allenarsi con uno staff dedicato, quindi salterà la sfida con Malta come perprevisto.seduta di stamane a Coverciano, invece, ha preso parte anche Stephan El Shaarawy che questa mattina ha raggiunto il gruppo azzurro dopo essere stato convocato da Spalletti che ieri ha mandato a casa Tonali e Zaniolo, alle prese con l’inchiesta della Procura di Torino in merito...