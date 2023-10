Napoli sogna la Champions | il sindaco Manfredi fa esultare i tifosi | l’annuncio sullo stadio Maradona

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 13 ottobre 2023) IldiGaetano, ai microfoni di Radio Kiss Kissparla della squadra azzurra e del futuro dello. Negli ultimi giorni, c’è stata la conferma da parte della UEFA, che l’Italia, sarà la sede dell’Europeo 2032 in condivisione con la Turchia. Cinque o forse sei saranno gli stadi che l’Italia dovrà presentare allo start del campionato continentale, tra questi, si spera ci sia l’impianto di Fuorigrotta Diego Armando. Ildi, ha parlato della questionee del club partenopeo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, proprio in procinto dell’Europeo che avrà sede in terra italiana.vorrebbe la finale di ...