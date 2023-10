Napoli | Ostigard | «Il gol con il Real Madrid qualcosa che avevo in mente da bambino e poi è realmente successo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Leo, difensore centrale del, ha parlato al portale norvegese Tv2 del suo momento con la maglia azzurra Leo, difensore centrale del, ha parlato al portale norvegese Tv2 del suo momento con la maglia azzurra. PAROLE – «Gol contro ilin Champions League? È difficile descrivere quella sensazione. Non ci capisci molto. Ècheindae poi è. Quando non gioco posso annoiarmi e arrabbiarmi. Quando non gioco, cosa che amo così tanto, è difficile. Ma ho imparato ad affrontare meglio questa cosa nel corso degli anni e ad apprezzare ancora di più quando scendo in campo. Famiglia? ...