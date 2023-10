Napoli | infortunio per Osimhen in nazionale | solo precauzione?

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Problemi fisici per Victor, costretto ad uscire al 58? di Arabia Saudita-Nigeria. L’attaccante delè stato sostituito da Terem Moffi. L’allarme sui social per i tifosi partenopei è scattato immediatamente al momento della sostituzione e dell’intervento dello staff medico. L’allenatore Rudi Garcia spera che si trattidi un cambio dettato da. Le condizioni del giocatore saranno monitorate nelle prossime ore. Nei prossimi tre impegni ilsfiderà Verona, Union Berlin e Milan. SportFace.

Alfonso De Nicola , ex responsabile staff sanitario del, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kissnel corso del programma Radio Goal . Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...

Serie A - Napoli, infortunio per Frank Anguissa: lesione muscolare, a rischio sfide in Champions e contro il Milan Eurosport IT

Napoli, novità sull'infortunio di Anguissa: i risultati degli esami Corriere dello Sport

Infortunio Posch – Il Bologna si prepara in vista della ... quando aveva rimediato, nei primi minuti di Bologna-Napoli, una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale destro. Dopo essersi ...Il suo infortunio non gli permetterà di giocare le prossime partite ... i rossoneri saranno impegnati in Francia contro il Psg di Gianluigi Donnarumma e poi a Napoli, con Osimhen e compagni. Le ...