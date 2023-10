Napoli | il sindaco | «Vorrei una finale di Champions al Maradona»

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Le parole di Gaetano Manfredi,di, sulla situazione dello stadio. Tutti i dettagli Gaetano Manfredi,di, ha parlato a Radio Kiss Kiss dello stadio. LE PAROLE – «Ho seguito la questione da più di un anno insieme ad Abodi e Gravina.è tra le dieci città italiane selezionate per essere agli Europei, ma ad oggi ilnon ha le caratteristiche per farne parte. Andare allo stadio oggi non significa solo vedere una partita, i nuovi stadi dovranno essere cablati ed avere requisiti importanti. A noi piacciono le sfide complicate e vogliamo offrire auno stadio all’altezza degli impianti europei. Mi piacerebbe tanto portare unadi ...

... il governatore della Regione Lazio Francesco Rocca, il segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo, ildiGaetano Manfredi, il vicedirettore generale della Fao Maurizio ...

Napoli, il Sindaco: "Spalletti è rimasto legato, sulla cittadinanza..." Corriere dello Sport

Napoli, il sindaco Manfredi: "Vorrei una finale di Champions al Maradona! Euro 2032 Dovremo eliminare la pista d ... CalcioNapoli24

Pensiamo di riuscire a fare in 60 giorni quelli che non si è fatto… (La Repubblica) Non c’è ancora il dettaglio della visita del ministro per la Protezione civile, in programma venerdì a Napoli, ma i ..."Dopo il successo degli scorsi anni - ha affermato il sindaco della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi - abbiamo voluto che anche per la 107ª edizione il Giro d'Italia facesse tappa a Napoli e ...