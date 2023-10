Napoli | il ct della Nigeria | «Controlli per Osimhen | rischia…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Le parole di Jose Pesseiro, ct, sulle condizioni di Victordopo l’infortunio in nazionale Jose Pesseiro, ct, ha parlato dell’infortunio di Victordel. PAROLE – «Victor va adesso a verificare immediatamente la sua situazione. Cosa mi aspetto? Siamo in continuo contatto con il suo club, il suo allenatore e lo staff del. E così per ogni giocatore. E alla fine di ogni gara inviamo un rapporto per aggiornare i club. Noi siamo responsabilisaluta del giocatore: Victor è un giocatore fantastico, ilha bisogno di lui, e anche noi abbiamo bisogno di lui. Quindi facciamo il massimo per le sue condizioni e adesso è in contatto col dottore: chiamano la ...